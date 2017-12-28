Список «плохих парней» готовит США

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Белый дом готовит список «плохих парней» из России.

До конца января администрация президента США Дональда Трампа представит Конгрессу «Кремлевский доклад» – список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов. Составление перечня предусмотрено законом «О противодействии противникам США посредством санкций», подписанным Трампом в августе. Над докладом работают министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств, рассказал бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид. Отмечается, что включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится. Трампа вынудили вернуться в рамки традиционной американской политики, рассказал в эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев.

«Дэниел Фрид – ярчайший представитель глубинного государства, той элиты, которая существует вокруг Вашингтона, как коллективный теневой советник. Это теневое государство сумело найти подход к Трампу и оказывает на него большое влияние. Главное доказательство – Трамп получает сведения о событиях в мире в прямом контакте с директором ЦРУ и директором военной разведки. Они влияют на его действия, манипулируют сознанием. Закон о санкциях, которые Сенат и Конгресс одобрили, а Трамп подписал 2 августа, теперь будет приобретать конкретные формы. Выбор у Трампа не очень большой, в новой стратегии национальной безопасности Россия названа противником, который пытается свергнуть США с пьедестала мирового гегемона и вместе с Китаем построить многополярную систему. Трампу согласно закону и под влиянием глубинного государства приходится продолжать вести обычную американскую политику давления на Россию. Его вынудили вернуться в рамки традиционной американской политики. В разработке санкций участвует министерство финансов, будут попытки ограничить финансовую свободу действий российских компаний, есть политические, военные аспекты. Гибридная война будет продолжаться, Трамп подписывается ее проводить, у него нет выбора. В январе Трамп выдвинет конкретные меры и действия против России», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/