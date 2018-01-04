В Армении российская военная база ордена Александра Невского отметила свое 76-ти летие

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Российская военная база Южного военного округа (ЮВО) ордена Александра Невского, дислоцированная в Армении, отметила свой 76-тилетний юбилей со дня образования.

Впервые торжественное празднование дня образования части проводилось в государственном драматическом театре им. В. Аджемяна на территории Гюмрийского военного гарнизона.

В торжественных праздничных мероприятиях приняли участие командование соединения, представители силовых структур и дипломатического корпуса России и Армении, администрация, духовенство, общественные организации, ветераны, военнослужащие и члены их семей.

Перед зрителями с концертной программой выступили художественные и творческие коллективы Армении, воинской части и средней образовательной школы Министерства обороны Российской Федерации в г. Гюмри. Музыканты совместного военного оркестра исполнили новую музыкальную композицию попурри военных времен.

Завершилось праздничное мероприятие вручением медалей почетным гостям и отличившимся в 2017 учебном году военнослужащим соединения. Для гостей делегации командование соединения организовало экскурсию по мемориальным комплексам «Воинской Славы», посещение музея истории части и показ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе экипировки «Ратник», комплексов разведки «Стрелец» и аппаратуры связи «Азарт».

29 декабря 1941 года в окрестностях села Ачит Свердловской области было начато формирование 1415-го стрелкового полка 435-го стрелковой дивизии, правопреемницей которого стала 102 военная база. За годы Великой Отечественной войны полк с боями прошел более 5000 километров, освободив свыше 170 населённых пунктов. Более 2000 офицеров и солдат дивизии были награждены орденами и медалями.

22 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение задания командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Витебск, полк был награждён орденом Александра Невского.

В январе 1946 года соединение передислоцировано в город Ленинакан Армянской ССР (ныне г. Гюмри Республики Армения). 26 мая 1957 года полк был передислоцирован в город Ленинакан Армянской ССР (ныне г. Гюмри Республики Армения).

С 1 июля 2001 года соединение вошло в состав Объединенной Группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Армения. С 1 августа 2009 года полк был переформирован в 73 отдельную мотострелковую бригаду, а в связи с организационно-штатными мероприятиями в мае 2010 года был переименован в 102 ордена Александра Невского военную базу. 14 ноября 2009 года российской военной базе было вручено Боевое Знамя нового образца.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев