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Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Официальный Киев в 2014-2015 годах планировал взорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире местного телевизионного канала Zik.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю»,  — сообщил политик.

Согласно мнению заместителя главы украинского ведомства, эта газовая магистраль является одним из сдерживающих факторов вооруженного конфликта на востоке страны. Грымчак также заявил о том, что сегодня российская сторона «делает все» для того, чтобы построить газопровод «в обход Украины».

Источник: https://polit.info/381259-kabmin-ukrainy-rasskazal-o-planakh-vzorvat-rossiiskii-gazoprovod?from=push&utm_source=push

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Категория: Новости / В мире

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