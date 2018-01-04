Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

/В мире/

Официальный Киев в 2014-2015 годах планировал взорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире местного телевизионного канала Zik.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — сообщил политик.

Согласно мнению заместителя главы украинского ведомства, эта газовая магистраль является одним из сдерживающих факторов вооруженного конфликта на востоке страны. Грымчак также заявил о том, что сегодня российская сторона «делает все» для того, чтобы построить газопровод «в обход Украины».

Источник: https://polit.info/381259-kabmin-ukrainy-rasskazal-o-planakh-vzorvat-rossiiskii-gazoprovod?from=push&utm_source=push