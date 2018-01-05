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Эрдоган заявил, что «справедливость по-американски» беспокоит весь мир

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение жюри присяжных в США признать замглавы турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллу виновным в нарушении режима санкций в отношении Ирана.

«Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы ещё умудряются учить ему мир», — цитирует H?rriyet президента.

По его словам, при таком подходе «международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу».

Ранее сообщалось, что жюри присяжных в Соединённых Штатах признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти американские санкции.

В начале декабря 2017 года стало известно, что на судебном процессе в США заявили о причастности Эрдогана к организации схемы обхода антииранских санкций.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/467374-erdogan-spravedlivost-po-amerikanski

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Категория: Новости / В мире

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