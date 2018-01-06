Порошенко обвинил в крахе украинской экономики "российскую агрессию"

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Петр Порошенко, подводя итоги года в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", рассказал о планах на будущее.

Он заявил, что для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни Киев ищет "нестандартные, нетривиальные и либеральные решения", передает "Российский Диалог". "Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения, вызванная войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны России. Но оснований для фейерверка нет", — пишет Порошенко. Глава государства отметил, что текущие экономические темпы неудовлетворительны для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Украина намерена побороть данную негативную тенденцию. Напомним, Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО — стратегическая цель для Украины, но ее достижение не будет возможным в 2018 году. Как ранее сообщал "Российский Диалог", президент Украины принялся радоваться безвизовому режиму, опять повторяя "прощай" России.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/132111_1515244739