Disney обвинили в расизме

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Киностудию Disney обвинили в дискриминации по этническому признаку. Появились сообщения, что на съемках фильма «Аладдин» Гая Ричи задействованы белые актеры, хотя в Великобритании проживает около миллиона выходцев из Азии. Свидетели видели, как около двадцати светлокожих европейцев стояли в очереди к гримерам, чтобы стать смуглыми. Представители компании сообщили, что из пятисот актеров второго плана и массовки четыреста – индийцы, африканцы, азиаты и выходцы с Ближнего Востока. Лишь сотня британцев задействована на съемочной площадке. «Когда речь идет о специальных навыках и вопросах безопасности, мы прибегаем к смешанному составу», – сообщили в студии. Съемки нового фильма Гая Ричи «Аладдин» проходят в павильонах студии Longcross в Суррее, в 30 километров от Лондона. Премьера картины намечена на 24 мая 2019 года. Когда произведение рассчитано на планетарную аудиторию, важно учитывать культурные особенности и общеполитические процессы, рассказал в эфире радио Sputnik президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

«Насколько проблемна подмена актеров, зависит от того, в какой стране это снимается. Голливуд работает на всемирную аудиторию, там все должно быть сбалансировано, все просчитывается. Если что-то не сбалансировано, на это реагируют очень болезненно. Для нашей страны это более менее безразлично, этого даже не замечают. В арабских странах это воспринимается более болезненно. Голливудские эксперты стараются сбалансировать интересы стран, которые в культурном отношении стояли у тех или иных сюжетов, как в данном случае, и интересы своей глобальной аудитории, которая хочет, чтобы все было, как у них, чтобы они смотрели это, как нечто знакомое. Один из примеров, который был у нас – картина «Последний богатырь». Картину по мотивам русских сказок многие воспринимают, как профанацию, поскольку это голливудская картина. Disney стала самой крупной компанией, купила компанию 20th Century Fox. Кинематографически это самая крупная сделка века. Disney отхватила монопольные позиции, естественно, нападок будет все больше. Не потому, что компания особо консервативна, а потому, что чтобы иметь планетарную аудиторию, нужно быть консервативным. Всем не угодишь. Голливуд

старается балансировать разные национальные привилегии. В СССР делали также – разные страны на экране получали привилегии, которые не получали в жизни. Все зависит от жанра. У Леонида Гайдая кавказцы были комическими персонажами, вызывали большую симпатию у зрителей, хотя были отрицательными. Это вопрос художественного решения. Когда произведение рассчитано на глобальную аудиторию, на художественное решение оказывают влияние культурные и общеполитические процессы. Для локальной аудитории это безразлично. Картина для национальной аудитории учитывает в первую очередь ее специфику. Баланс всех интересов – вопрос глобальной кинопродукции. Голливуд всегда стремился охватить широкую аудиторию», – считает эксперт.