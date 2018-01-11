На Украине призвали «приватизировать» русский язык

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Украинский писатель Андрей Курков призвал Киев «приватизировать» русский язык и взять его под «филологический контроль». По словам Куркова, чтобы ограничить Россию в возможности защищать на Украине русский язык, нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью». Писатель предложил создать институт русского языка. В сентябре 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании, сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Украинский писатель продемонстрировал оригинальный подход, заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

«Это оригинальное решение. Тут можно найти не только негатив, но и позитив. Хорошо, если хоть таким образом не будет запретов на русский язык, который сейчас фактически вводят под запрет: исключают из школ, в перспективе должны вообще убрать преподавание на русском языке. Это будет катастрофа. Сейчас на Украине тенденция все достижения приписывать себе, не говоря о том, что Черное море выкопали древние укры. Если человек родился на территории Украины, значит, он герой Украины. Если у человека украинская фамилия, но он не жил на территории Украины – все равно это заслуга Украины. Беда новой власти и всей идеологии, которую она пытается навязывать, в том, что гордиться не осталось поводов. Любая нация пытается рассказывать своим гражданам о великих предках, серьезных победах. Пытаются декоммунизировать, диверсифицировать историю и культуру, что практически невозможно. История России и Украины крепко переплетена, столько веков это было одно государство. Если исключить любое упоминание о связи с Россией, ничего не останется. Это попытка приписать себе заслуги, к которым они не имеют никакого отношения, поиск поводов для гордости», – считает эксперт.