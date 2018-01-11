Судебная зрада: Украине придется платить проклятому «Газпрому» вместо Европы

/В мире/

Из-за решения Стокгольмского арбитража ЕС больше не сможет наживаться на «незалежной».

Европейские компании в 2018 году потеряют более миллиарда долларов из-за сокращения поставок природного газа Украине. Издание Bloomberg подсчитало, что именно такими будут последствия решения Стокгольмского арбитража, который обязал Киев вернуться к прямым закупкам российского газа после двухлетнего перерыва.

Напомним, что после того, как в конце 2015 года Украина прекратила покупку «голубого топлива» у «Газпрома», она полностью перешла на реверсные поставки из Европы. По сути, это тот же российский газ, которые европейские компании сначала покупали у «Газпрома», а затем продавали Украине, но с определенной наценкой.

Эксперты подсчитывали, что каждая тысяча кубометров газа в разные периоды обходилась Киеву дороже на 20?50 долларов за тысячу кубометров. В 2017 году страны Евросоюза экспортировали на Украину 14 миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с годовым потреблением Бельгии.

По решению Стокгольмского арбитража, условие «бери или плати» по действующему до 2019 года контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» было не отменено, а снижено до пяти миллиардов кубометров газа в год. Такой объем Украина обязана закупить у российской компании, чтобы избежать штрафных санкций. Так как он оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов, именно эту сумму не дополучат европейские трейдеры, которые зарабатывали на экспорте на Украину.

Среди «потерпевших» может оказаться и Польша, которая с августа 2016 по конец 2017 достигла абсолютного рекорда по поставкам газа на Украину, доведя общий объем до миллиарда кубометров газа. Кстати, 10 января заместитель председателя польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк пожаловался, что «Газпром» мешает «виртуальному реверсу» газа из Польши, который предполагает, что энергоносители из России остаются на территории Украины, но по документам числятся польскими. Вместо этого «Газпром» «заставляет» физически прокачивать газ по трубам до Польши и Словакии, а затем гнать его обратно.

Источник: http://svpressa.ru/economy/article/190278/?ans=1