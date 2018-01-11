Словакия отрубила Украине газ

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Западу придется поставить крест на попытках сохранить транзит через «незалежную».

Киев попал в чертовски неприятную ситуацию: посреди зимы Украина рискует остаться без газа. 20 декабря суд в Словакии арестовал поставки голубого топлива в «незалежную» из-за долга. Решение принято во исполнение постановления Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas к «Нафтогазу Украины». Об этом сообщил украинский портал ZN.UA.

Общая сумма иска, включая штрафы и пени, составляет около $ 21 млн. Постановление арбитража было принято еще 19 декабря 2012 года, и касается неоплаченной сделки 2007 года. Международное право допускает обращение в суды других стран, если ответчик не исполняет решение Стокгольмского арбитража, чем и воспользовались представители IUGas. Перед обращением к словацкому правосудию итальянская сторона предпринимала многочисленные попытки взыскать долги украинских партнеров, однако все они оказались безрезультатными.

Как дипломатично сообщают украинские СМИ, сейчас «Нафтогаз» анализирует сложившуюся ситуацию, чтобы определить свои дальнейшие действия. На деле, задуматься есть над чем.

Начать с того, что за 11 месяцев 2017 года «Нафтогаз» закупил в Восточной Европе 20,9 млрд. кубометров газа. Большая часть поставок — свыше 8 млрд. кубометров — приходилась как раз на Словакию. Таким образом, речь идет о возможном выпадении 38% поставок газа. Если такое случится, Киеву впору объявлять режим ЧС по всей стране.

«Незалежная» может, конечно, возобновить закупки голубого топлива у «Газпрома» — Украина, напомним, прекратила приобретать российский газ в ноябре 2015 года, и начала покупать его в Европе. Но, во-первых, такое решение будет для Киева потерей лица, поскольку сводит на нет победные реляции президента Петра Порошенкоо достижении энергетической независимости от «агрессора». Во-вторых, на покупку российского газа нужны деньги, причем сразу. «Газпром» не раз заявлял, что готов в любой момент возобновить поставки украинским партнерам, но исключительно на условиях предоплаты. Денег на такие закупки в украинском бюджете нет, и их появления не предвидится.

Источник: http://svpressa.ru/economy/article/189223/?ans=1