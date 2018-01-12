Первый человек был крионирован после смерти 12 января 1967 года

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12 января 1967 года, после засвидетельственной смерти, был крионирован первый человек, профессор психологии Джеймс Бедфорд. Он умер в возрасте 73 лет от неизлечимой формы рака. С тех пор его тело несколько раз перемещали из капсулы в капсулу, а саму её перемещали по различным институтам. Осмотры показывают, что за это время его тело совсем не изменилось. Крионика может сделать людей более безрассудными, они не будут бояться смерти, рассказал в эфире радио Sputnik трансгуманист, руководитель проекта «Системная схема старения человека», председатель совета директоров криофирмы, футуролог Данила Медведев.

«Сегодня процесс крионизации воспринимают достаточно серьезно, для самых разных людей крионика стала чем-то привычным. В 60-е годы, когда люди еще не знали про ДНК, когда не было клонирования, искусственных органов. Уже тогда нашлись люди, для которых идея остановить жизненные процессы человека была понятной, которые рискнули это взять и попробовать. За последние 50 лет поменялось почти все в отношении биомедицинской науки. Сегодня реальностью стали клинические исследования на людях, когда в скорой помощи человека помещают в анабиоз на час-полтора, привозят в больницу, где врачи сначала могут поправить, вылечить травмы, которые были, и потом нагревать обратно. У человека не бьется сердце, не прокачивается кровь по организму, не работает мозг, при этом его охлаждают до 5°С выше нуля. Мы привыкли считать, что если человек мертв, то уже совсем, если жив, то должен дышать. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда живой организм приходит в неживое состояние, из которого с вероятностью 99% врачи могут вывести его обратно. Нет четкой верхней границы заморозки, если охлаждаем до температур достаточно низких, температур жидкого азота. Никаких химических процессов в объекте уже не идет, хоть один год, хоть 100, хоть 1000 – разницы нет. Это более, чем клиническая смерть, там температура высокая, процессы еще идут. Крионика не допускает разлада клеток, ставит на паузу абсолютно все. Вопрос в скорости и контролируемости, нужно, чтобы не были повреждены клеточные мембраны, стенки сосудов, вещества не были слишком токсичными. Эта тема никогда не уходила из фантастики. Людям очевидно, что для космических перелетов анабиоз, крионика, является чем-то необходимым. В России сотни человек заключили договора различной формы, чтобы, когда они умрут, их заморозили. Уже более 60 человек были крионированы. Тысячи людей интересуются, имеют планы на будущее отправиться в холодильник. Десятки тысячи хотели бы это сделать, но недостаточно серьезно отнеслись к планам. Последние годы происходит много интересных событий. «КриоРус» начала деятельность в Европе. Европейские страны, где интерес существовал с рождения крионики, предпринимают существенные шаги. В Китае в прошлом году состоялось первое крионирование. Крионика разивается все в большем количестве стран. Тема смерти человека является основополагающей. Крионика – естественное развитие нашего отношения к смерти. Для любых новых технологий есть много разных ограничений. В 60-е годы не понимали, как оживить, что нужно. Сегодня понимаем абсолютно четко. Совокупность технологий может быть использована, чтобы провести лечение криопациента в ближайшие 50 лет. Крионика уже не является чем-то фантастическим. Крионика может сделать людей более безрассудными, они не будут боятся смерти, будут думать, как могут воспользоваться жизнью», – считает эксперт.