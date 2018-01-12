Добычу бивней мамонта возьмут под контроль

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Власти Якутии выступили с инициативой создания единого оператора по сбору, переработке и экспорту бивней мамонта совместно с партнерами из Китая. Из Якутии вывозится около 60 тонн бивней мамонта в год. Власти республики оценивают ущерб от незаконной добычи превышает 1 млрд рублей в год. Бивни мамонта скоро станут единственным источником сырья для изготовления сувениров, изделий из бивней, рассказал в эфире радио Sputnik палеонтолог Евгений Мащенко.

«Государство регулирует добычу бивня мамонта, у нас есть закон о ввозе, вывозе, есть лицензии на пользования недрами. Бивни являются традиционным поделочным материалом, который широко используется, особенно в свете культурных традиций Юго-Восточной и Восточной Азии. Большое количество изделий из бивня мамонта, сырья, фрагментов и целых бивней экспортируется в Китай и в Юго-Восточную Азию, где находятся основные центры косторезного производства. В меньшей степени они представлены в Якутии, хотя якутское правительство всячески стимулирует развитие косторезного искусства. Сейчас бивни мамонта имеют особое значение, потому что на горизонте маячит полный запрет на экспорт бивней современных слонов. Популяция азиатских слонов уже находится на грани вымирания, популяция африканских страдает от браконьерства. Бивни мамонта в ближайшее время станут единственным источником пополнения сырья слоновой кости для изготовления сувениров, изделий из бивней. Есть добыча бивней мамонта, есть находки других остатков - кости скелета, черепа, зубы. По добыче бивней мамонта Россия занимает первое место, 90% добычи идет на территории Якутии, 8% в остальных регионах, 1% за пределами России. Статистика показывает, что в год вывозится от 30 до 50-55 тонн из России, общий оборот –6-8 млн. долларов. Находки других остатков, костей скелетов, черепов, замороженных трупов древних животных, единичны и имеют большое научное значение. Бивни мамонта и все палеонтологические объекты являются культурными ценностями. Чтобы получить разрешение на вывоз, эксперты оценивают их на предмет научной ценности. Изучение животных, которые жили раньше, необходимо, чтобы понимать, по каким причинам вымирают современные животные. Сокращение биоразнообразия – всеобщая проблема XXIвека, приобретает все большую роль», – считает палеонтолог.

Важно отрегулировать рынок добычи бивней мамонта, отметил в эфире радио Sputnik депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Проблема в том, что лицензии выдаются, как на добычу полезных ископаемых. Людям, которые близки к Москве, богатые. Человек с лицензией сидит и ждет, а бивни мамонта находят местные жители. Эти люди находятся не в правовом поле. Люди с лицензией пользуются и покупают по цене, ниже рыночной. У нас большой серый рынок – контрабандный вывоз бивней мамонта постоянно ловят на границе между Россией и Китаем. Нужно создать производство изделий из бивней мамонта на территории России, Якутии. Изделия пользуются огромным спросом, в Китае есть традиция новорожденным давать амулет. Раньше из слоновой кости, теперь из мамонтовой. Цены высокие, рынок огромный. Ни Россия, ни Якутия не получают то, что могли бы получить. Важно исключить криминальный рынок добычи бивней мамонта. Выдачу лицензии надо разрешить вплоть до муниципалитетов, тогда криминала не будет. Когда мы привозим сырье – одна цена, готовые изделия – другая. Если все это отрегулировать, мы защитим людей, вытащим из криминального поля, дадим рабочие места, легальную заработную плату, налоги в муниципалитет и региональный бюджет. Это один из редких случаев, когда нормальное явление находится в криминальном поле, потому что законодательство несовершенно», – считает депутат.