Артисты ансамбля песни и пляски Балтийского флота дадут концерты во Франции

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Ансамбль песни и пляски Балтийского флота с 12 января начнет гастрольное турне по Франции. Флотские артисты дадут концерты в двух городах: пригороде столицы Франции г. Эгден и в самом Париже на сцене театра Фоли Бержер.

По словам директора ансамбля, Заслуженного артиста Российской Федерации Бориса Гастева, творческий коллектив приготовил зрителям новую программу, посвященную истории российского флота. В новом репертуаре Ансамбля прозвучат песни, посвященные важным историческим вехам в истории военно-морского флота России с начала XX века и до наших дней.

Гастроли ансамбля песни и пляски Балтийского флота продлятся до 16 января с.г.

Это не первые в новейшей истории творческого коллектива Балтийского флота гастроли за пределами Российской Федерации. В июне 2017 года артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота с большим успехом выступили в Польше, собрав полные залы в городах Буско-Здруе, Рыбнике, Сосновце и Тчеве.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту