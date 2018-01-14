Вот почему нельзя покупать детям Киндер Сюрприз!

/В мире/

Если вы покупаете своим детям шоколадные батончики или яйца Kinder, мы бы просили вам больше никогда этого не делать!

Дело в том, что немецкая организация FoodWatch, занимающаяся изучением безопасности разных пищевых продуктов, недавно протестировала продукцию этого бренда и пришла к неутешительному выводу: «детский» шоколад содержит канцерогены!

Иными словами, родители, которые покупают своим детям эти сладости, рискуют спровоцировать у них развитие рака!

Наибольшую угрозу для здоровья представляет особое минеральное масло, которое добавляют для того, чтобы шоколад имел «правильный» запах.

Химики называют этот гидрокарбонат аббревиатурой MOAH. Это побочный продукт процесса переработки нефти.

Кроме «Киндеров», опасную концентрацию этого химиката содержат немецкие конфеты, продаваемые под брендами Ferrero, Lindt и R?bezhal.

FoodWatch делает особый акцент: MOAH может вызывать рак и даже в небольших дозах почти гарантированно повреждает геном человека.

Более того, организация заверяет, что производители этих продуктов питания регулярно платят продажным «ученым» и журналистам, чтобы те публиковали «правильную» информацию о потенциальной опасности этих сладостей.

«Производители сладостей просто шокируют своей небрежностью по отношению к здоровью потребителей, — говорит Джон Хегг, один из авторов исследования FoodWadtch. — Вместо того, чтобы убрать опасные конфеты с полок магазинов, они пудрят мозги общественности с помощью ничего не значащих заявлений и ложных статей в прессе».

По данным Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), MOAH — канцерогенное и мутгаенное вещество.

А в Ferrero вместо того, чтобы изменить состав своих блюд, уверяют, что следы этого минерального масла «существуют повсеместно в окружающей среде». Мол, их полно и в упаковках, и в краске.

Но разве это оправдание? Нет, это не оно!

Использование опасных химикатов в сладостях, рассчитанных на детей, не может быть оправдано ни коммерческими интересами больших корпораций, ни продажными правительствами.

Ну а пока эти конфеты не запретили у нас, просто не покупайте их! И предупредите друзей! Особенно тех, у кого есть дети!

Кстати, в мире уже есть прецедент: шоколадные яйца Kinder запретили в Чили! Как раз из-за MOAH! Опубликовано

ВНИМАНИЕ!!! Это есть нельзя. Совсем. Примите это как данность!

Источник: http://tatiankin-blog.ru/vot-pochemu-nelzya-pokupat-detyam-kinder-syurpriz.html