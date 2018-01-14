Разгром: ВКС РФ и Армия Сирии взяли крепость «Аль-Каиды», 10 городов и посёлков по пути из Алеппо в Идлиб

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Сирийская армия и ВКС России достигли гигантского прогресса в южной части провинции Алеппо, освободив более 10-ти городов и поселков в результате полного краха обороны джихадистов в этом регионе.

Армейцы взяли под контроль населенные пункты Тал ад-Даман, Тал Ахмар, Тал-Шейх, Калаат-ас-Шейх, Ум Амуд, Аль-Ханута, Тал аль-Хавасид, Абд, Ас-Шувиха и Аль-Лахб на юго-западе Алеппо после жестоких, но кратковременных столкновений с исламистскими бандгруппами.

Боевики бежали после того, как стало очевидно, что они значительно уступают в численности и не смогут сдержать наступление сирийских войск, пробивающих себе путь через позиции банд при помощи танков и артиллерии.

С отступлением от города Тал ад-Дамана (который «Аль-Каида»*, по ее утверждению, собиралась фанатично защищать до последней капли крови), фронт террористов на юго-западе Алеппо фактически рухнул, и благодаря этому дверь в восточный Идлиб была открыта для долгожданного соединения сирийских армий в обеих провинциях.

Видеозаписи ниже показывают освобождение сирийской армией стратегической крепости «Нусры»* — Тал ад-Дамана.

Тал ад-Даман — город, расположенный на перекрестке между Ханассером и Джабал-аль-Арбаином, и благодаря своему возвышению над местностью он имеет огневой контроль над многими районами вокруг него.

Падение Тал ад-Дамана заставит бандформирования отказаться от Бадии или же они будут полностью уничтожены здесь.

Сирийская армия освободила десятки деревень в Южном Алеппо после захвата стратегической дороги между Ханасером, Тал ад-Даманом и Джабал-аль-Арбани после ожесточенных боев с террористическими группировками, удерживавшими этот регион.

Сирийские военные СМИ заявили, что САА и союзные силы освободили практически все деревни по обе стороны дороги вскоре после вышеупомянутого успеха.

Подразделения армии теперь занимаются зачисткой около 20 оставшихся деревень к востоку от оси Ханассер-Джебель-Арбайн.

Источник: http://rusvesna.su/news/1515870706