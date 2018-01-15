Эксперт: Утверждать однозначно, что биткоин и другие криптовалюты сойдут со сцены - это вряд ли

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Южная Корея собирается ввести запрет, по крайней мере, резко ограничить торговлю криптовалютами на биржах. В Минюсте заявили о подготовке соответствующего закона. Причина разворота на 180 градусов - растущая криминальность рынка. До сих пор криптовалютами на виртуальных биржах в Южной Корее торговали свободно. И многие на этом смогли прилично заработать. Но, после резкого скачка курса, пошла резкая понижательная корректировка стоимости биткоина и других криптовалют. Анонимность криптовалютных бирж пугает финансовый сектор, рассказал в эфире радио Sputnik директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг.

«Поскольку эти криптовалютные биржи, в большинстве своём, не соответствуют современным требованиям, которые предъявляются и к банковским и к другим финансовым организациям, и к традиционным биржам, соответственно, до тех пор, пока, эта анонимная торговля не будет устранена, отдельные страны будут пытаться такими жёсткими мерами заставить участников этого рынка соблюдать правила, нормы, требования, которые к ним будут представлены финансовым сектором. Может и с этой точки зрения тоже правительство Южной Кореи пойти, потому что защита прав инвесторов за счёт клиентов этих бирж зависит от регистрации сделок, от регистрации пользователей и от соблюдения каких-то требований, которые предъявляются к розничным финансовым продуктам», - пояснил эксперт.

Незавидное будущее вообще всем криптовалютам нарисовал и американский инвестор, миллиардер Уоррен Баффет. По его словам, наверняка криптовалюты ждёт плохой конец. Правда, когда это случится или как, Баффет не знает. Миллиардер сгустил краски, рано или поздно обладатели криптовалют и регуляторы договорятся, уверен эксперт Российского института стратегических исследований Николай Трошин.

«То, что эти инструменты называются криптовалютами, ничего общего с настоящими валютами, т.е. денежными знаками, которыми мы расплачиваемся за покупки и получаем их в качестве зарплаты, не имеют. Это исключительно инструменты для инвестирования. Естественно, что рано или поздно, как и любой инструмент инвестирования, либо под него будет создано законодательство, которое будет его регулировать, делать прозрачным и понятным для инвестора, либо он сойдёт на нет. Утверждать однозначно, что биткоин и другие криптовалюты сойдут со сцены - это вряд ли. Скорее всего, будет достигнута договорённость между теми, кто имеет права на эти криптовалюты, и регулирующими органами о том, чтобы сделать их более прозрачными».

На фоне разборок между владельцами криптовалют и государственными регуляторами, одна из таких криптовалют - Ripple - стала второй по капитализации после биткоина, сместивEthereum. Общий рост стоимости токенов (величины предварительной продажи криптовалюты) Ripple в 2017-ом составил более 30 000 процентов. Начальная цена была ниже цента. Основной рост отмечен в последние три недели года. Если 11 декабря Ripple торговался за 25 центов, то уже 30-го он стоил 2 доллара 17 центов. Успех этой криптовалюты в ее легализации, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Сryptinvest.biz Вадим Валеев.

«Успех этой валюты - это то, что это одна из криптовалют, которая уже легализована в банковском секторе. Она уже в рамках закона и представляет аналог серьёзной технологии, существующей банковской технологии, по которой обмен денег происходит. Во-первых, это хорошо высокотехнологически проработанная компания, а во-вторых, это то, что финансовые институты, крупные консорциумы европейских банков здесь подключились. Это даёт перспективу и развитие самой криптовалюте» - пояснил эксперт.