Во Франции тепло приняли артистов Балтийского флота

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Ансамбль песни и пляски Балтийского флота завершил гастрольное турне в пригороде столицы Франции – городе Эгден и в самом Париже на сцене театра Фоли Бержер.

Флотских артистов очень тепло принимали французские зрители. Во время концертов часто вызывали на бис, аплодировали стоя. По словам самих артистов, было приятно выступать – залы были полными, публика очень душевно реагировала на каждое выступление. Программу флотского ансамбля уже увидели более тысячи человек.

Творческим коллективом ансамбля специально для французского зрителя подготовлена новая программа, посвященная истории российского флота. В новом репертуаре Ансамбля прозвучали песни, посвященные важным историческим вехам в истории Военно-Морского Флота России с начала XX века и до наших дней.

Гастроли ансамбля песни и пляски Балтийского флота начались 12 января. Уже завтра творческий коллектив прибудет в Калининград.

Это не первые в новейшей истории творческого коллектива Балтийского флота гастроли за пределами Российской Федерации. В июне 2017 года артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота с большим успехом выступили в Польше, собрав полные залы в городах Буско-Здруе, Рыбнике, Сосновце и Тчеве.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту