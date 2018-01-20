Россиянка раскрыла тайны губернатора Нью-Йорка

/В мире/

Один из самых громких сексуальных скандалов последнего времени – история тайных отношений девушки по вызову Светланы Трэвис-Захаровой и бывшего генерального прокурора и губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера.

Эскортница Светлана Трэвис-Захарова попала на страницы газет США после ссоры с одним из элитных клиентов, политиком Элиотом Спитцером. Бывший генпрокурор и губернатор Нью-Йорка знал её почти 2 года, и за это время пополнил счёт россиянки на 400 тысяч долларов. Конфликт разгорелся, когда богатый покровитель не захотел отпускать её на родину – в Россию.

«Я приехала в Нью-Йорк из Челябинска, это город в центре России, мне было 19, и у меня было 300 долларов в кармане», – так Светлана начинает рассказ о себе на одном из зарубежных веб-порталов, где выкладывала истории о своей жизни и «профессии».

Спитцер угрожал ей уголовным преследованием за «вымогательство» тех самых 400 тысяч долларов, которые она получала в качестве оплаты своих услуг. Девушка обратилась в газеты.

Она рассказала журналистам всё – и как губернатор изменял жене, и как он шантажировал Светлану, и все интимные подробности их общения. Предпочтения политика оказались весьма специфическими. Откровения эскортницы стали настоящей информационной бомбой.

Самые шокирующие тайны влиятельных политиков и звёзд покажут «Засекреченные списки» на РЕН ТВ в новом выпуске «Голая правда: 7 грязных скандалов».

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Источник: Пресс-секретарь Дирекции по маркетингу и цифровым коммуникациям