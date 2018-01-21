Названа причина, по которой Россия оставила США без газа

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Владелец танкера с российским газом объяснил разворот корабля посреди Атлантического океана после трёх недель в пути.

Владелец танкера Gaselys, который должен доставить первую партию сжиженного природного «голубого топлива» из России в Соединённые Штаты, - французская энергокомпания Engie - назвала причину резкого разворота корабля посреди Атлантического океана после 21 дня в пути. Такой неожиданный разворот танкера был связан с неблагоприятными погодными условиями и разыгравшимся штормом в океане, сообщает Bloomberg. При этом конечный пункт назначения груза остался прежним – столица американского штата Массачусетс город Бостон.

«Пункт назначения не изменился. Это всё ещё регазификационный терминал Everett, однако дата доставки была изменена, в частности из-за погодных условий», — сообщил представитель Engie Дамьен де Гольжак.

Как пояснил представитель компании «Новатэк», отгрузившей эту партию газа с завода «Ямал-СПГ», владелец танкера, французская энергокомпания Engie является перекупщиком «голубого топлива». Российский танкер отгрузил газ в Соединённом Королевстве, уточняет РБК.

Напомним, танкер Gaselys с грузом сжиженного газа из России вышел из британского порта Айл-оф-Грейн. После трёхнедельного плавания и за сутки до прибытия к месту назначения танкер развернулся на 180 градусов посреди Атлантического океана и направился в порт Альхесирас в Испании, расположенный в Гибралтарском заливе.

Ранее сообщалось, что первую партию газа с российского завода «Ямал СПГ» доставят в США 22 января.

При этом поставка российского «голубого топлива» полностью противоречит стратегии развития энергетического рынка Соединённых Штатов, однако «такую странную сделку» решили заключить в связи с резким ростом стоимости газа из-за снежного шторма на Восточном побережье США до рекордных 6,3 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров.

Дмитрий Музалевский

Источник: http://www.mk.ru/economics/2018/01/20/nazvana-prichina-po-kotoroy-rossiya-ostavila-ssha-bez-gaza.html