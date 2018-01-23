Олигарх-"середнячок" Порошенко стремительно набирает очки

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Президент Украины Петр Порошенко вошел в десятку самых богатых спикеров Давосского форума согласно рейтингу издания The Verdict.

Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

Рейтинг составило британское издание The Verdict.

Украинский лидер занял девятую строчку списка, его состояние оценили в 1,6 млрд долларов. При этом Порошенко оказался всего на три позиции ниже президента США Дональда Трампа (шестое место с 4,9 млрд долларов).

Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс, на втором месте оказался владелец китайского оптового гиганта Alibaba Джек Ма, а на третьем – менеджер хедж-фондов Рэй Далио.

Ежегодные встречи в Давосе устраивает международная организация Всемирный экономический форум. На мероприятия приглашают ведущих государственных и политических деятелей, представителей научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.

В 2018 году форум пройдет с 23 по 26 января.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что финансовое благополучие Петра Порошенко росло на протяжении всего времени после госпереворота на Украине в 2014 году.

"Можно констатировать, что за без малого четыре года после победы "евромайдана" и установления нового режима на Украине там резко обеднела и основная масса населения, и даже – в какой-то степени – местный олигархат. Практически единственный человек, который в материальном плане не потерял, а приобрел – это президент Порошенко. Раньше на фоне других олигархов он был, можно сказать, середнячком. Теперь же он стремительно "набирает очки", зарабатывая за счет своего поста на фоне стремительно беднеющего населения. Это такая персонификация украинского государства после "евромайдана"", – считает Эдуард Попов.

Источник: https://ria.ru/radio/