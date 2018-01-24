Американские врачи выяснили, что ожирение заразно

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Ожирение имеет признаки инфекционной болезни, выяснили американские врачи. Согласно их исследованиям, у человека, которые проводит много времени с людьми, страдающими ожирением, так же увеличивается вес. Здесь больше психологии, рассказал в эфире радиоSputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии

Михаил Гинзбург.

«Такой же характер передачи имеют и такие психические заболевания, такие, как неврозы, депрессии, невротические депрессии, навязчивости. То есть, присутствие рядом с человеком страдающим неврозом, оказывает влияние на свойства личности человека, который тоже начинает нуждаться в психиатрическом лечении. И действительно, люди, которые находятся рядом с больными ожирением, как-то общаются с ними о пище, или едят то, что эти больные готовят, или едят с ними вместе, и люди, у которых нормальные пищевые привычки могут их видоизменять от присутствия людей с извращёнными пищевыми привычками. Это психологические причины, свойственные нам, как потомкам стаи животных. Члены стаи очень чувствительны к поведению друг друга, и меняют своё поведение, как бы подстраиваются. Одно время пытались определить ожирение, да и сейчас такие попытки есть, как следствие нарушения баланса кишечной микрофлоры. Тут тоже возможны элементы передачи. Пока учёные там не глубоко докопались, но такая идея есть. При некоторых видах баланса кишечной микрофлоры ожирение становится более существенным, более вероятным, и от него труднее избавиться. Исследуя состояние жировой ткани у больных с ожирением, учёные находят там признаки хронического вялотекущего воспаления. Есть такая идея, что в основе ожирения лежит потеря регуляции обменных процессов жировой ткани, вследствие вот такого хронического вялотекущего воспаления. Это воспаление может увеличиваться в процессе нарастания жировой массы. Природа человека не была рассчитана, что жировая его ткань будет иметь такое количество жира. Когда его становится слишком много, наедает его человек, то возникает дисбаланс, воспаление, а далее - признаки такого инфекционно-воспалительного заболевания. Но от инфекционного заболевания оно отличается тем, что оно как бы не передаётся, по этому механизму. Поэтому со всех сторон посмотрели и решили, что тут главное - это психологический аспект», - рассказал доктор медицинских наук.