Поддержать Навального вышли даже в Чехии

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Сторонники Алексея Навального провели митинг в центре чешской столицы Праги, протестуя против недопуска политика на выборы президента. Как сообщили в Facebook организаторы акции, в ней приняли участие около 100 человек, многие из которых приходили семьями.

Собравшиеся призвали к бойкоту президентских выборов в России, которые должны состояться в марте 2018 года. Они принесли с собой плакаты с лозунгами: «Бойкот обману в виде выборов!», «Мы не будем участвовать в вашем спектакле!», «Вор должен сидеть в тюрьме!», «Свободу политзаключенным!», «Нет выбора, нет нас!».

Участники уверены, что Навального не допустили до выборов по политическим причинам и вопреки Конституции.

«Очевидно, что в демократической стране бойкот президентских выборов — это нонсенс, противоречит гражданской позиции…», — заявил один из организаторов акции Антон Литвин.

Другой организатор Александр Морозов сообщил, что поддержать российские митинги вышли также в Берлине, Вильнюсе, Нью-Йорке, Ницце, Париже, Биарицце и Вашингтоне.

В воскресенье сторонники Алексея Навального проводят в разных городах России акции в рамках «забастовки избирателей». Поводом для них стал недопуск Навального до президентских выборов. В Новосибирске митинг собрал около 700 человек и прошел в сопровождении полиции без инцидентов. В Иркутске на акцию вышли около 400 человек. Митинги также проходят в Москве и Петербурге, они не согласованы с властями. Самого Навального задержали на акции в столице.

Источник: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/28/1677825.html