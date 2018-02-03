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Минфин США предсказал миру страшные последствия санкций против госдолга России

Министерство финансов США подготовило доклад, в котором оценило влияние американских санкций на экономику России. Согласно документу, с которым ознакомились журналисты, аналитики предсказывают негативные последствия для мировых финансовых рынков в случае распространения санкций на суверенный долг РФ.

В докладе в том числе говорится, что новые санкции могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России и иметь "негативные побочные эффекты для глобальных рынков и бизнеса", передает Bloomberg.

Также указывается, что введение санкций может отразиться на конкурентоспособности американских крупных компаний по управлению активами.

После публикации так называемого кремлевского досье эксперты отмечали, что "черный список" Вашингтона - конкретный и ограниченный: содержит имена российских чиновников и компании с госучастием. При этом досье не означает автоматического введения санкций против фигурантов. В этой связи эксперты указывали, что в ближайшее время следует ожидать введения запретительных мер в отношении целых секторов российской экономики.

Источник: http://www.mk.ru/economics/2018/02/02/minfin-ssha-predskazal-miru-plokhie-posledstviya-sankciy-protiv-gosdolga-rossii.html

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Категория: Новости / В мире

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Минфин США предсказал миру страшные последствия санкций против госдолга России