Простите нас: Собчак в Вашингтоне покаялась «за всю Россию»

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Поездка кандидата в президенты России Ксении Собчак в Вашингтон ознаменовалась еще двумя событиями.

Претендент на высший государственный пост Российской Федерации побывала на молитвенном завтраке и дала интервью, где сделала громкое заявление. Посещение молитвенного завтрака «из-за плотного» графика было совсем недолгим. Собчак пробыла на нем пять минут. Впоследствии кандидат в российские лидеры заявила, что мероприятие «бесполезное и бессмысленное», так как общение присутствующих ограничено, а с трибуны ведутся бесконечные никому не нужные речи.

Собчак также дала интервью телеканалу CNN, где принесла извинения за действия Москвы по отношению к Вашингтону.

По словам кандидата на высший государственный пост, Москва могла иметь отношение к вмешательству в выборные процессы в США. Собчак заявила, что если это действительно происходило, то она «извиняется», сообщает РБК. Участник российской предвыборной гонки считает, что российские хакеры, возможно, вмешивались в последние американские выборы президента.

«Похоже, Россия действительно имела к этому какое-то отношение», — заявила Собчак. Она также добавила: «Если это так, я хочу извиниться».

автор: Ирина Тюкачева

Источник: https://zemlyaki.name/rossiya/190221-prostite-nas-sobchak-v-vashingtone-pokayalas-za-vsyu-rossiyu.html