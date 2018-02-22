Российские и белорусские десантники совершили первый встречный лыжный переход, посвященный юбилею Красной Армии

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Около 300 военнослужащих российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) и сил специальных операций (ССО) Беларуси встретились в канун 100-летия образования Красной Армии в населенном пункте Езерище (Республика Беларусь).

Встреча состоялась в ходе осуществления совместного встречного лыжного перехода десантников десантно-штурмового соединения ВДВ России (г. Псков) и 103 воздушно-десантной бригады ССО Республики Беларусь (г. Витебск).

Для проведения встречи белорусские десантники совершили лыжный переход из г. Витебск через поселок Городок в н.п. Езерище, а российские десантники из н.п Пустошка через н.п. Лобок в н.п. Езерище.

Торжественная встреча российских и белорусских лыжников состоялась возле танка-памятника командира 159-й танковой бригады полковника Семена Хайдукова, который погиб в боях за населенный пункт Езерище во время Великой Отечественной войны в 1943 году.

Совместное международное мероприятие проведено в соответствии с договоренностями между командованиями ВДВ и ССО Республики Беларусь.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации