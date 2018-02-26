Порошенко гордится поставками угля из США? Это говорит о многом...

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Украинцев возмутила похвальба президента Петра Порошенко поставками американских угля и оружия в страну. В эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко отметил, что такое возмущение вполне понятно.

Президент Украины Петр Порошенко похвастался в Twitter достижениями в области торговых отношений с США и подвергся критике.

"Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот список добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", – написал Порошенко.

Вероятно, таким образом политик прокомментировал подписание контрактов между компанией "Укрзализныця" и американской General Electric Transportation на поставку и производство локомотивов.

У подписчиков Порошенко пост вызвал неоднозначную реакцию, в основном недоумение. Некоторые решили уточнить, президентом какой страны является Порошенко, а также когда этот список пополнят американские зарплаты.

В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что возмущение украинцев вполне понятно.

"То, что Порошенко гордится поставками американского угля, конечно, смешно. Это говорит о том, как далеко зашла нынешняя украинская элита в своей антироссийской истерии. Если им больше нечем гордиться, кроме американского угля, который везут за тридевять земель, то это говорит и о "заслугах", и о "достижениях" Майдана. Это прекрасный символ – американский уголь как главное достижение победы Евромайдана. Хотя для каждого нормального человека нормально гордиться чем-то своим – своим домом, своими достижениями – тем, что зависит только от тебя. Поэтому вполне естественны желания украинцев иметь что-то свое. Другое дело, что в нынешней ситуации иметь это им не позволят американцы", – сказал Олег Бондаренко.

Источник: https://ria.ru/radio/