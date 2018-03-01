49% экспортных деклараций регистрируются в регионе деятельности ЮТУ автоматически без участия инспектора

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2018 год ознаменован кардинальным изменением нормативно-правовой базы в сфере таможенного регулирования. С 1 января вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В ТК ЕАЭС заложен приоритет электронного декларирования, предусмотрено применение технологий автоматической регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска товаров, сокращение сроков выпуска товаров. Южным таможенным управлением активно внедряются перспективные таможенные технологии.

По результатам 2017 года в регионе деятельности Южного таможенного управления 99,993 % деклараций на товары (ДТ) зарегистрировано с помощью сети Интернет, только 20 ДТ представлены на бумажном носителе.

Важной составной частью технологии электронного декларирования является технология удаленного выпуска, при применении которой разделены функции документального и фактического контроля между внутренними и приграничными таможенными органами. Всего в 2017 году в соответствии с технологией удаленного выпуска таможенными органами ЮТУ (в качестве внутреннего и внешнего таможенного органа) выпущено 74 609 ДТ или 26,3 % (от общего количества поданных), что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году (45 545 ДТ).

Особое значение в развитии данной технологии имеют центры электронного декларирования (ЦЭД), реализующие свою деятельность исключительно в рамках технологии удаленного выпуска. В настоящее время в ЮТУ функционирует 3 ЦЭД (в Астраханской, Краснодарской и Ростовской таможнях). Сложилась практика совершения таможенных операций в ЦЭД, накоплен определенный опыт взаимодействия ЦЭД с иными таможенными органами при осуществлении таможенного контроля. В 2017 году центрами электронного декларирования ЮТУ выпущено 59 902 ДТ (80,3 % от количества ДТ, в отношении которых совершены операции в соответствии с технологией удаленного выпуска), что в 1,6 раз больше, чем в 2016 году (36 705 ДТ). Астраханская таможня продолжила участие в эксперименте по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД. В 2017 году Астраханским таможенным постом (ЦЭД) оформлено 36 684 ДТ, что составило 91,4 % от общих объемов декларирования таможни, в 2016 году – 22 347 ДТ, что составило 61,5 %.

К числу перспективных таможенных технологий, которые реализуются в регионе деятельности ЮТУ, относятся технологии автоматической регистрации ДТ и выпуска товаров в соответствии с таможенными процедурами экспорта и выпуска для внутреннего потребления. Показатель реализации технологии авторегистрации в регионе деятельности ЮТУ увеличился с 31% за 2016 год до 49% за 2017 год по «экспортным» ДТ и с 2 % до 5 % по «импортным» ДТ. В абсолютных значениях за 2017 год в таможенных органах региона автоматически зарегистрировано 65 355 «экспортных» ДТ и 7 567 «импортных» ДТ, что, соответственно, на 55 % и 27 % больше, чем в 2016 году.

За 2017 год в соответствии с таможенными процедурами, предусматривающими вывоз товаров, автоматически выпущено 3 172 ДТ, что более чем на 18 % превышает количество фактов автовыпуска «экспортных» товаров в 2016 году. С октября 2017 года была реализована технология автовыпуска товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. На конец рассматриваемого периода автоматически выпущена 21 «импортная» ДТ.

В 2017 году таможенными органами ЮТУ оформлено более 59 тыс. электронных транзитных деклараций. При этом доля товаров, выпускаемых в электронной форме, превысила 65 % от общих объемов, помещенных под таможенную процедуру транзита. По сравнению с 2016 годом объемы электронного декларирования транзита в регионе деятельности ЮТУ увеличились почти в 5 раз (в 2016 году оформлено 13 199 электронных транзитных деклараций, доля в общем объеме транзита – 17,4 %). С мая 2017 года в регионе деятельности ЮТУ применяется технология предварительного декларирования транзита. Всего в течение 2017 года выпущена 181 предварительная транзитная декларация (ПТД). Первой данную технологию опробовала Ростовская таможня (таможенный пост МАПП Новошахтинск), затем к ее применению приступили таможенные посты Новороссийской таможни, расположенные в морском порту Новороссийск, которыми осуществлен выпуск товаров по 180 ПТД.

В 2017 году в таможенных органах ЮТУ, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых водным транспортом, осуществлены мероприятия по внедрению КПС «Портал морской порт». По итогам 2017 года таможенными органами ЮТУ с использованием КПС «Портал Морской порт» зарегистрировано 11 534 судовых дела при прибытии/убытии водных судов, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел составило 54 % (21 100 с начала эксплуатации КПС «Портал Морской порт»).

В целях ускорения и оптимизации порядка осуществления таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых морским (речным) транспортом, на базе Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской таможни и таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Ростовской таможни с 15 мая 2017 года проводится эксперимент по совершению таможенных операций при прибытии/убытии водных судов в электронной форме с использованием КПС «Портал Морской порт». Цель эксперимента – отработка возможности бездокументарного совершения таможенных операций при прибытии/убытии водных судов. В 2017 году данными таможенными органами бездокументарно отработано 2 916 приходных/отходных комиссий морских судов (Новороссийский центральный таможенный пост – 1 460, таможенный пост Речной порт Ростов-на-Дону – 1 456).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления