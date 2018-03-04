В апельсинах из Абхазии обнаружен коричнево-мраморный клоп

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В многофункциональном автомобильном пункте пропуска Адлер, при проведении карантинного фитосанитарного контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в 4 кг апельсинах, перемещаемой из Республики Абхазия физическим лицом, был обнаружен карантинный объект – Коричнево-мраморный клоп.

Наличие карантинного вредителя подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

В целях пресечения проникновения и распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации ввоз зараженного груза был запрещен.

Коричнево-мраморный клоп – агрессивный многоядный вредитель, питается более чем на 100 видах растений из 49 семейств. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам.