Южно-Китайское море: Угроза военного конфликта между США и Китаем нарастает

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Несмотря на то, что Южно-Китайское море в последние недели, в целом, исчезло с первых страниц газет и экранов телевизоров, вновь заслоненное обострением ситуации в Сирии, именно в этом стратегически важном регионе наиболее велика угроза столкновения Вашингтона и Пекина.

Демонстрация силы, а не визит вежливости

В марте во вьетнамском порту Дананг ждут авианосец ВМФ США «Карл Винсон» с 72 боевыми самолетами и вертолетами на борту, включая F-18 Hornet. Это будет первый заход американского авианосца во вьетнамский порт со времен окончания американо-вьетнамской войны в 1975 году. Визит будет проходить в рамках совместных учений «Тихоокеанское партнерство 2018», которые начались в конце февраля. Самый большой и мощный военный корабль США водоизмещением 97 тыс. тонн и стоимостью почти $ 4 млрд посетит, кроме Вьетнама, также Индонезию и Малайзию.

Впервые со времен Второй мировой войны Пентагон отправил в западную часть Тихого океана сразу два флота: Третий, зоной ответственности которого является восточная часть Тихого океана и который базируется в Сан-Диего, и Седьмой, самое крупное соединение передового базирования ВМФ США. Его зоной ответственности является западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана, а базируется он в Японии.

Визит «Карла Винсона» в Дананг является очередным свидетельством углубления сотрудничества, включая военную сферу, между бывшими противниками, а сейчас союзниками перед лицом растущей экспансии Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ). Напомним, США и Вьетнам нормализовали отношения в 1995 году. В 2016 году Вашингтон отменил эмбарго на поставки американского оружия Вьетнаму, граничащему с Китаем не только на море, но и на суше и почти сорок лет назад воевавшему с ним.

Капитан «Карла Винсона» Дуглас Вериссимо заявил журналистам, что само присутствие его корабля в Южно-Китайском море несет в себе предупреждение. Американцы хотят сказать, что они не отказываются от присутствия в этом важнейшем водоеме и намерены и впредь защищать принципы свободного судоходства. Американский капитан не сказал, кому адресовано предупреждение, потому что в этом нет нужды. Всем и так ясно, что учения, визит во вьетнамский порт и само присутствие военно-морской армады США является недвусмысленным предупреждением Китаю. Вашингтон как бы говорит Пекину: «Вы здесь (в ЮКМ) не одни, эти воды принадлежат не только вам».

Пекин, напомним, претендует на 90% акватории Южно-Китайского моря (Девятипунктирная линия) и мечтает превратить его в Южно-Китайское озеро. Это море не только обладает богатейшими ресурсами. Оно также находится на очень оживленных торговых путях и занимает важное стратегическое положение. Достаточно сказать, что через ЮКМ ежегодно проходит грузов на $ 5 трлн.

Пентагон очередной раз подтвердил, что невзирая на риск столкновения с кораблями и самолетами КНР он будет продолжать патрулировать воды ЮКМ и не предупреждать об этом заранее китайскую сторону. Стратегия Дональда Трампа в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) в отличие от стратегии его предшественника Барака Обамы заключается в противодействии росту влияния Китая в ИТР и усилении присутствия США. При этом Вашингтон и Пекин взахлеб обвиняют друг друга в нагнетании напряженности в регионе, которое может привести к самым серьезным последствиям.

У Америки в Южно-Китайском море территориальных притязаний нет, но в Вашингтоне считают, что они отвечают за судьбу всей планеты и поэтому им до всего есть дело. Американцы, по крайней мере, на словах защищают беспрепятственное мореплавание в ЮКМ, которому, считают в Белом доме, серьезно мешает создание китайцами искусственных островов и их милитаризация.

В Пентагоне эту защиту называют операцией «Обеспечение свободы судоходства» (NOFOP). По своему обыкновению, Белый дом всячески агитирует союзников и государства региона принять вместе с ними участие в патрулировании ЮКМ. Вашингтон изо всех сил пытается сделать то, что у него до сих пор не так уж и плохо получалось — сколотить какое-то подобие коалиции, на этот раз антикитайской. Похоже, американцам удалось «заманить» в ЮКМ своего главного союзника — Великобританию. Министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон заявил, что в этом году, только позднее, после визита в Австралию, британские корабли примут участие в FONOP и подчеркнул полную солидарность Лондона в этом вопросе со «старшим братом».

О крайнем желании увидеть в Южно-Китайском море и австралийские корабли Дональд Трамп заявил после встречи с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. Тернбулл вместе с министром иностранных дел Австралии Джулией Бишоп не исключили такой возможности.

О том, что Вашингтон сейчас усиленно «ухаживает» за Канберрой, свидетельствует и неожиданное предложение президента Трампа назначить послом в Австралию командующего Тихоокеанским командованием США, адмирала Гарри Гарриса, жесткая позиция которого по отношению к Китаю ни для кого не секрет.

В прошлом американцы настойчиво уговаривали поучаствовать в FONOP японские Силы самообороны. В 2016 году интерес Франции и в целом Европы принимать более активное участие в событиях в ЮКМ изъявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, который сейчас возглавляет Министерство иностранных дел Пятой республики. Еще одним очевидным кандидатом на участие в защите свободы судоходства в ЮКМ является, конечно, Индия, которая вместе с США, Японией и Австралией входит в «Четверку», неформальный союз, направленный на сдерживание КНР в ИТР.

Противостояние двух слонов

В январе 2018 года Пекин обвинил Америку в нарушении китайских территориальных вод. МИД КНР заявило резкий протест против прохождения ракетного эсминца «Хоппер» в непосредственной близости (20 км) от контролируемого Китаем с 2012 года острова (рифа) Скарборо (Scarborough). В ноте также содержится обещание Пекина принять «все необходимые меры» для защиты своего суверенитета.

О растущей угрозе вооруженного столкновения между США и КНР в Южно-Китайском море говорил 19 февраля на международном форуме в Маниле посол Филиппин в Китае Шито Ста. Романа (Jose Santiago Sta. Romana), который считает, что ЮКМ не должно превращаться в Южно-Китайское озеро.

«Если раньше в Южно-Китайском море доминировал Седьмой американский флот, — сказал посол, — то сейчас китайский флот стал очень серьезным соперником. Думаю, мы являемся свидетелями изменения баланса сил».

Шито Романа призывает Филиппины держаться подальше от спора двух великих держав: Америки и Китая. Он сравнил их с двумя дерущимися слонами и заявил, что не хотел бы попасть им под ноги.

Дипломат полагает, что политика Манилы, которая пытается поддерживать с Пекином нормальные отношения, уже приносит плоды. Он имеет в виду решение Китая снять блокаду с занятой Филиппинами Второй отмели Томаса (Second Thomas Shoal). Это позволит Маниле снабжать припасами окопавшихся на острове филиппинских морских пехотинцев.

Филиппины и Китай договорились в феврале о создании комиссии, которая попытается разработать условия для совместной добычи нефти и газа в спорных районах моря. В Маниле считают, что любое соглашение о совместной эксплуатации месторождений должно подписываться с китайскими компаниями, а не с правительством.

Некоторый опыт, причем, даже не двустороннего, а трехстороннего сотрудничества уже имеется. В 2003—2008 годах филиппинцы, китайский нефтяной гигант CNOOC и вьетнамская компания PetroVietnam совместно проводили разведку в районе острова Тростниковый берег (Reed Bank).

Специалисты считают, что углеводородов в Южно-Китайском море хватит всем государствам, находящимся на его берегах: и Китаю, и Филиппинам, и Тайваню, и Брунею, и Малайзии, и Вьетнаму. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), под дном ЮКМ находится до 11 млрд баррелей нефти и 190 трлн м? газа.

Китаю нужны все богатства региона. Естественно, такая политика не вызывает одобрения у остальных претендентов. В Пекине не без успеха пытаются разделить их и договариваться с ними по одиночке. Естественно, каждое из государств на берегах ЮКМ в отдельности значительно уступает по всем параметрам Китаю. Уступают они КНР и вместе взятые.

Филиппины, энергично протестовавшие при президенте Бенигно Акино IIIтакже, как соседи, против экспансионистской политики Китая в ЮКМ, при нынешнем президенте сделали разворот на 180 градусов. Родриго Дутерте рассчитывал получить китайские миллиарды, необходимые для модернизации инфраструктуры страны. В надежде на китайские инвестиции и кредиты он отошел от традиционного союза с США и начал дружить с КНР. Выступая 19 февраля на встрече с филиппинскими бизнесменами в основном китайского происхождения, президент Родриго Дутерте пошутил, что финансовые проблемы страны можно было бы легко решить, если бы Филиппины были китайской провинцией.

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2018/03/04/yuzhno-kitayskoe-more-ugroza-voennogo-konflikta-mezhdu-ssha-i-kitaem-narastaet