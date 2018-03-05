«Нафтогаз» запутался в собственных показаниях: эксперт дал оценку заявлениям Киева о газе, купленном в 4 раза дороже

/В мире/

В воскресенье, 4 марта, от главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко поступило заявление о купленном газе в Европе, который обошелся Киеву в четыре раза дороже российского. Он сообщил, что страна понесет огромные убытки, которые никто не будет возмещать — стоимость голубого топлива превысила тысячу долларов. «Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!», — при этом подчеркнул Юрий Витренко.

Корреспондент iReactor обратился к директору Фонда национальной энергетической безопасности Константину Симонову, чтобы выяснить, чем обусловлено поведение представителей Украины, и какие цели они преследуют в своих речах на тему конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Заявления странные, потому что с ноября 2015 года «Газпром» не поставляет газ на Украину, — говорит Константин Симонов. — А из этих слов может сложиться впечатление, что вот «Газпром» поставлял-поставлял газ Киеву, а потом внезапно взял да перестал, и из-за этого цены выросли. Но это ведь не так. Украина более двух лет не покупает газ у России. Непризнанные республики ДНР, ЛНР я сейчас в счет не беру. Более того, Киев ранее гордился этим и утверждал, что по реверсу газ дешевле.

Все это странно, — продолжает эксперт. — Позиция Украины всегда была такая: мы не покупаем у России газ, не будем этого делать в дальнейшем, и слава богу, потому что так он нам обходится якобы дешевле. Теперь же украинские власти заявляют: безобразие, Россия не хочет поставлять газ, нам пришлось его купить в четыре раза дороже. То есть они полностью вычеркнули все старые тезисы, написали новые и теперь отталкиваются от абсолютно другой реальности. При этом совершенно неясно, как могло заявление «Газпрома» о прекращении сотрудничества с «Нафтогазом» повлиять на стоимость реверса».

Эксперт указывает, что, по всей вероятности, речи Киева сейчас в первую очередь направлены на европейскую аудиторию.

В заключение беседы директор Фонда национальной энергетической безопасности резюмировал, что сейчас задача «Нафтогаза» — доказать европейцам, что Украина является «жертвой» агрессивной политики России. Этим и обусловлено поведение, а также заявления украинских властей.

Источник: https://inforeactor.ru/137802-naftogaz-zaputalsya-v-sobstvennykh-pokazaniyakh-ekspert-dal-ocenku-zayavleniyam-kieva-o-gaze-kuplennom-v-4-raza-dorozhe?from=push&utm_source=push