6 марта королева Великобритании открыла собственный первый официальный сайт

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6 марта 1997 королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт. Сегодня свое представительство в интернете есть практически у каждого. Для 1997 года персональный сайт королевы или директора большого завода был большим прорывом, рассказал в эфире радио Sputnik управляющий партнер агентства SNMG Денис Терехов.

«Тогда счет сайтов шел на десятки, сотни тысяч, сейчас сайтов – несколько миллиардов. Для 2018 года сайт – скорее анахронизм, даже аккаунт в социальных сетях может показаться анахронизмом. Королева – не колбаса и не мобильный оператор, ей никому ничего доказывать не надо. В 2000-х годах наличие сайта было хорошим тоном, как визитная карточка. Как после изобретения Facebook никому не надо давать визитки. Страница в социальных сетях для публичной персоны – еще один способ пообщаться со своими поклонниками. Для абстрактной коммерческой компании – еще один интерфейс коммуникации с брендом. В 2000-х годах точкой общения между брендом и потребителем был сайт, начиная с 2005-2007-х годов, приходят социальные сети. Сейчас им на смену приходят мессенджеры. Наличие аккаунта в соцсетях уже немного олдскул, модно иметь Telegram-канал. Политик или большой коммерческий бренд присутствует во всех каналах, где есть обратная связь. Уже выросло поколение людей, которые привыкли не звонить на горячую линию, а писать в своем Facebook. Клиентоориентированный бренд не имеет права игнорировать своих потребителей, где бы они ни находились. Королева или президент от колбасы в этом смысле ничем не отличаются – колбаса продает товар, сотовый оператор – услугу, а политик – темы и смыслы. У «Почты России» миллион упоминаний в месяц, только 20 тысяч релевантных, в которых надо разбираться. Из этих 20 тысяч только 2-3 тысячи – крики о помощи. В основном, это сообщения, связанные с отсутствием информации. Люди не могут найти индекс и начинают свое сообщение с обращения «Почта России, гори в аду». Люди привыкли изначально немного негативно относиться к любым брендам. Почти любая дискуссия с потребителем – маленький антикризис. С одной стороны, в интернете вы можете выглядеть умнее, чем вы есть на самом деле. С другой стороны, сейчас один сплошной эфир, ничего не отредактируешь, кэш Яндекса и Google помнит все. Можно выглядеть лучше, но все твои глупости вылезут на поверхность. Немногие люди, за исключением звезд, задумываются, как они выглядят в интернете. Это иллюзия, что мы можем что-то откуда-то убрать. Во все времена были кумиры, интернет – способ коммуникации. Дети подражают тому, что модно. Раньше было модно быть космонавтом, сейчас – видеоблогером. Всем нам свойственно информационное обжорство», – считает эксперт.