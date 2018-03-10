США показали, насколько плохо они владеют ситуацией

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Президент РФ Владимир Путин в новом документальном фильме "Миропорядок 2018" сказал, что санкционная политика США – признак слабости.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров высказал мнение о том, что последует за новыми ограничительными мерами.

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался во введении против России санкций в связи с присоединением Крыма, вопрос был лишь в форме.

"Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", – сказал Путин в интервью в новом документальном фильме "Миропорядок 2018".

По словам президента, санкционная политика США – признак слабости, а не силы, и проявление некомпетентности.

"Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать, так не бывает. Это проявление некомпетентности", – сказал Путин.

Новый документальный фильм "Миропорядок 2018" основан на нескольких эксклюзивных интервью президента РФ журналисту Владимиру Соловьеву.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров выразил мнение, что дальнейшее разрастание антироссийских санкций еще больше ослабит позицию США.

"То, что Путин учел в своем решении по Крыму неизбежное санкционное давление США, – это очень важный момент, нивелирующий всю санкционную политику Америки, которую она проводит в течение этих четырех лет, делая ее ненужной и бесполезной. Что касается "кремлевского списка", то, действительно, это признак слабости США. Потому что список составлен очень небрежно, видно, что его делали второпях. Включив всех скопом в один список, США показали, насколько плохо они владеют ситуацией, плохо знают о том, как формируется в России внутренняя политика и происходит принятие важных государственных решений. Поэтому, действительно, то, что сделали США – это признак слабости, и дальнейшее разрастание санкций эту слабость будут только усиливать", – сказал Максим Жаров.

Референдум о самоопределении Крыма прошел 16 марта 2014 года, более 97% жителей полуострова проголосовали за его присоединение к России. 18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о принятии Крыма в состав РФ.

Источник: https://ria.ru/radio/