В США запретили к показу фильм «Движение вверх», а против актеров будут введены санкции

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В США запретили к показу один из кассовых российских фильмов «Движение вверх». Фильм, по мнению американцев, унижает Америку в общенациональном масштабе. Более того, в кинокартине показано, как белые побеждают негров. А это, как минимум, расизм. Такое гражданам Америки смотреть ни к чему.

На данный момент фильм «Движение вверх» изъят из проката, а также запрещен к показу в США. Такое решение принято Окружным судом Луизианы после рассмотрения иска афроамериканской общины в Новом Орлеане.

Так, по мнению жителей Нового Орлеана, картина «Движение вверх» способствует возрождению расизма в США и антиамериканизма в мире. Ну не имели права русские снимать фильм про свою победу над США.

Одна из жительниц Нового Орлеана, 80-летняя жительница Латиши Джойс пишет:

«Это ужасное кино. Белые обыгрывают чёрных в баскетбол. И вообще, афроамериканцы предстают в этом фильме не с лучшей стороны. После просмотра я плакала. Неужели снова возродится Ку-клукс-клан?» — сказала Джойс.

К расследованию в отношения фильма «Движение вверх» подключилось даже ФБР. Там изучат биографию авторов картины, а также актеров, которые сыграли главные роли. После этого в их отношении будут введены персональные санкции.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/tellthetruth/v-ssha-zapretili-k-pokazu-film-dvijenie-vverh-a-protiv-akterov-budut-vvedeny-sankcii-5a9526289b403ce3bf967f77