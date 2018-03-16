Западные СМИ заинтересовались вопросом журналиста РЕН ТВ Терезе Мэй

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15 марта премьер-министр Великобритании посетила Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью.

Во время ее визита, журналист РЕН ТВ Виталий Ханин задал Терезе Мэй прямой вопрос о доказательствах вины России в отравлении Скрипаля. Однако Тереза Мэй не ответила на вопрос корреспондента.

После инцидента европейские СМИ проявили большой интерес к российскому корреспонденту - ряд западных изданий инициировали интервью с Виталием. Так, наибольший интерес к событию выразило популярное французское телешоу Quotidien.

В беседе с журналистом Quotidien Виталий рассказал, что готовит объективный репортаж с места событий и задал Терезе вопрос, который не задают британские СМИ. Но, как видели свидетели инцидента, премьер-министр оставила его без ответа.

Напомним, 14 марта премьер страны выступила с заявлением, в котором обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипаля. При этом она не стала предоставлять каких-либо доказательств.

Она пояснила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов. В свою очередь, представители МИД РФ пояснили, что ответные меры не заставят себя ждать.

Также в МИД России пояснили, что Москва не имеет отношения к отравлению экс-офицера ГРУ.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-03-15/zapadnye-smi-zainteresovalis-voprosom-zhurnalista-ren-tv-tereze-mey