«Возле Рады будут организованы протестные акции»: Порошенко поставлен ультиматум по Крыму

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«Меджлис»* планирует устроить массовые протесты крымских татар в Киеве. Это произойдет в случае, если власти Украины не сделают полуостров «крымско-татарской национально-территориальной автономией». Об этом сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на одного из лидеров организации, инициатора блокады Крыма Ленура Ислямова.

Речь идет о закреплении в конституции Украины статуса крымских татар, признании «органов национального самоуправления» и пересмотра статуса Крыма. Подобный законопроект вносил в Раду другой организатор продовольственно-энергетической блокады полуострова, депутат Мустафа Джемилев.

С его слов, промедление с принятием конституционной реформы — «большая ошибка» президента Украины Петра Порошенко.

«Возле Рады будут организованы протестные акции», — уточнил дальнейшие действия Ислямов.

* — Деятельность организации на территории России запрещена решением Верховного суда.

Источник: https://inforeactor.ru/140056-vozle-rady-budut-organizovany-protestnye-akcii-poroshenko-postavlen-ultimatum-po-krymu?from=push&utm_source=push