В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 на 2019 год в другую страну

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Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна принять предложение о переносе чемпионата мира по футболу 2018 года в другую страну, сообщает газета «Известия».

В частности, он озвучил идею, согласно которой турнир можно провести в 2019 году.

«Президент России Владимир Путин потратил несколько миллиардов рублей на организацию турнира, чтобы показать всему миру свой режим. Думаю, мы должны всерьез рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны», — цитирует Киннока Mirror.

Ранее сообщалось, что члены правительства Великобритании и королевской семьи отказались ехать в Россию на чемпионат мира — 2018.

Источник: https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/32863751/?frommail=1