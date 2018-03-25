25 марта - день независимости Греции

/В мире/

В редакцию поступила поздравительная телеграмма по случаю дня независимости Греции в адрес всех соотечественников.

"Уважаемые соотечественники!

25 марта весь греческий мир празднует героическую дату в истории Греции – День национального возрождения.

На протяжении почти четырех веков порабощенные греки вели нелегкую борьбу за сохранение своего языка, религии, национального самосознания.

197 лет назад греческие патриоты подняли знамя национального восстания, положив начало освобождению от турецкого господства, созданию независимого государства.

Свобода и суверенитет Греции оплачены жизнями тысяч ее верных сыновей и дочерей.

Наш долг – чтить память героев революции, передавать ее будущим поколениям, быть достойными их высокого подвига.

В этот праздничный весенний день примите мои искренние поздравления с Днем независимости Греции и пожелания мира, счастья, успехов в деятельности во имя единства и процветания нашего народа!