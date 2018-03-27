Им мало Крыма, подавай еще и Кубань: в правительстве Украины сделали новое заявление относительно Крымского моста

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На Украине все еще грезят мечтами о том, что в скором времени Крым снова вернется в ее состав.

Более того, у некоторых политиков даже появились надежды на то, что и Кубань "отойдет" к Украине.

Такое смешное заявление сделал не человек с улицы, а Владимир Омелян - министр инфраструктуры Украины, сообщает ресурс Life.

Омелян не сомневается, что Крымский мост соединит "украинский Крым и украинскую Кубань". Он так и заявил, что с политической точки зрения он видит именно такое дальнейшее развитие событий.

Министр заявил, что на сегодняшний день убытки от строительства Крымского моста Украина исчисляет до 10 млн гривен.

В мае 2017 года тот же Омелян заявлял, что Украина готова возобновить авиасообщение с Россией в обмен на Крым.

Напомним, что в 2014 году согласно результатам референдума Крым вернулся в состав России. Украина до сих пор не признает итоги референдума законными и надеется вернуть полуостров.

Ранее LIGAnews сообщала, что Луценко призывает украинцев не идти "войной" против своего правительства, а не то будет только хуже.

Источник: https://liganews.net/ukraine/8107_1522171679