InfoWatch и Правительство эмирата Аджман обсудили развитие образовательных проектов в сфере информационной безопасности

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Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская провела рабочую встречу с делегацией Правительства эмирата Аджман, Объединенные Арабские Эмираты.

Во встрече приняли участие генеральный директор Цифрового департамента Аджмана Охуд Али Шехаил (Ohoud Ali Shehail), директор по проектам и стратегии ведомства Видждан Исса Аль-Хаджадж (Wejdan Eissa Alhajaj), доцент Университета науки и технологий Аджмана Хайтам Яиш (Haitham Yaish) и глава InfoWatch Gulf Кристина Танцюра. Стороны обсудили вопросы развития кадрового потенциала в отрасли информационных технологий и возможность создания в ОАЭ совместных учебных программ для подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере информационной безопасности.

По словам Охуд Али Шехаил, значительный успех ОАЭ в области построения цифрового государства — это результат международного сотрудничества и применения наработок других стран. «Опыт России в подготовке кадров для отрасли высоких технологий для нас особенно полезен, — подчеркнула глава Цифрового департамента эмирата Аджман. — Мы обсудили возможность создания совместного проекта с InfoWatch и ВШЭ, который позволил бы построить качественную модель образования в сфере информационных технологий в эмирате Аджман».

Наталья Касперская рассказала, что компания InfoWatch Gulf — дочернее представительство группы на Ближнем Востоке — работает над созданием учебного центра в ОАЭ и намерено предложить арабским партнерам учебные программы по информационной безопасности, разработанные InfoWatch совместно с ведущими российскими вузами.

«Информационная безопасность предприятий — это относительно молодая сфера в ОАЭ, которая остро нуждается в высококвалифицированных специалистах, — сказала глава ГК InfoWatch. — В связи с модернизацией и цифровой трансформацией экономики в ОАЭ наработки в области информационной безопасности и образовательных услуг крайне востребованы у наших арабских партнеров. Мы наблюдаем рост доверия арабских коллег к российским предложениям, компетенциям и опыту».

Представители эмирата Аджман и эксперты InfoWatch также провели встречу со специалистами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Участники встречи обсудили развитие сотрудничества в области образовательных программ, научно-исследовательских проектов, а также межвузовского обмена студентами.

«Представители арабской делегации выразили заинтересованность в программах НИУ ВШЭ, связанных с информационными технологиями и архитектурой умных городов, — рассказал Иван Простаков, проректор по международной деятельности НИУ ВШЭ. — Мы намерены продолжить консультации с правительством эмирата и Универстетом Аджмана, чтобы предложить программы в области blockchain, электронного правительства, работы с большими данными, прототипирования городов будущего, а также совместную образовательную программу с компанией InfoWatch в сферах информационной безопасности, IoT, BigData и Data Science для повышения квалификации и сертификации госслужащих эмирата».

Напомним, что в 2017 году ГК InfoWatch открыла базовую кафедру в Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова, приняла участие в создании магистерской программы «Интернет вещей и киберфизические системы» и учредила стипендиальную программу для студентов в сфере информационной безопасности.

В ходе визита в Россию представители арабской делегации также посетили Агентство инноваций города Москвы, Технопарк «Сколково» и приняли участие в международной конференции.

Источник: Группа компаний InfoWatch Пресс-служба