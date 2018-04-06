Виктория Скрипаль усомнилась в версии британской полиции: Гречку привезла ее лучшая подруга

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля усомнилась в версии британских правоохранителей о том, что вещество "Новичок" могло попасть в Великобританию в пачке гречки, которую Юлия Скрипаль привезла отцу.

В эксклюзивном интервью РЕН ТВ Виктория Скрипаль рассказала, как и зачем Сергею Скрипалю привозил гречневую крупу из России и какие несостыковки содержат объяснения полиции Солсбери.

"У Сергея Викторовича сахар 11-12, и гречка – тот продукт, который понижает сахар и не дает сахарному диабету развиваться. В Англии гречки нет, и поэтому гречку ему привозили, если ехали из России, потому что это лечебная каша. Так что какой смысл? То есть те друзья, ее лучшая подруга, которая везла гречку, это сделала? Или в магазине это сделали? Тогда давайте, ребята, узнаем, в каком магазине это сделали!" — отмечает Скрипаль.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-06/viktoriya-skripal-usomnilas-v-versii-britanskoy-policii-grechku-privezla-ee