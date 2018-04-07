Экипаж арестованного судна «Норд» отпустили, но обязали явиться на допрос СБУ по делу капитана

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В субботу, 7 апреля, от представителя судовладельца — керченского рыбколхоза — Анны Шепелевой поступила информация, что экипаж задержанного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу.

По ее словам, сейчас на свободе все, кроме капитана. Люди пока еще находятся в Мариуполе. СБУ обязало их 10 апреля прийти на допрос по делу капитана судна.

Как ранее сообщалось, российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта. На нем в этот момент пребывало 10 россиян-членов экипажа и находился улов рыбы.

Капитану инкриминировали незаконное пересечение границы Украины и нарушение порядка въезда на якобы оккупированную территорию. На членов экипажа завели административные протоколы. Судовладелец сделал заявление, что судно задержано противоправно. Люди более 10 дней пробыли на арестованном судне с гниющей рыбой, им не разрешали его покинуть.

Источник: https://inforeactor.ru/144883-ekipazh-arestovannogo-sudna-nord-otpustili-no-obyazali-yavitsya-na-dopros-sbu-po-delu-kapitana?from=push&utm_source=push