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В Африке растет гигантский разлом, который разделит ее на два континента

Огромная трещина появилась в Кении между городами Найроби и Нарок. По мнению специалистов, она расползется по всему континенту и разделит Африку надвое. Видео с кадрами природного катаклизма опубликовано на YouTube-канале издания Daily Nation.

Как говорится в описании к видео, ожидается, что Сомали и половина Эфиопии, Кении и Танзании отделятся от Африки и образуют новый континент. Ситуацию с разломом усугубили дожди.

Трещина тянется на несколько километров. Ее ширина составляет шесть метров, а глубина — 15 метров, пишет Lenta.ru. Часть расселины, где проходит шоссе, засыпали. Однако ожидается, что трещина будет расти и создавать проблемы для движения транспорта. На этом месте проходит граница двух тектонических плит, которые удаляются друг от друга на три сантиметра в год.

Источник: https://www.znak.com/2018-04-07/v_afrike_rastet_gigantskiy_razlom_kotoryy_razdelit_ee_na_dva_kontinenta

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Категория: Новости / В мире

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