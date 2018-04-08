Израиль требует денег от РПЦ

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Израильские власти решили обложить налогами все церковные постройки, кроме молитвенных домов. Как эти действия вписываются в концепцию борьбы Запада с Русской православной церковью, выяснили журналисты РЕН ТВ.

Храмы и гостиницы Русской православной церкви в Иерусалиме, принимающие по 5 000 паломников ежедневно, и даже монастырские кельи будут обложены налогом. Счёт идёт на миллионы долларов, но с этим придётся смириться: без оплаты имущество будет арестовано.

«Церковь просто не в состоянии заплатить эти налоги, потому что муниципалитет Иерусалима – мэрия – требует, чтобы были оплачены все годы с 1948-го, с момента образования государства Израиль, – прокомментировал Роман Гультяев, диакон Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. – Это баснословные деньги».

Решение мэрии Иерусалима угрожает самой работе РПЦ на Святой земле. История с налогами и провокации могут оказаться частью плана борьбы с Русской православной церковью, развёрнутого на Западе.

Напомним, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой среди главных врагов постхристианского Западного мира называется Русская православная церковь. По мнению авторов документа, она «представляет опасность», так как «может посеять сомнения и рознь между странами ЕС».

«Они понимают, что православие – это не просто какая-то личная, частная вера, – рассказал протоиерей Всеволод Чаплин. – Православие объемлет собой всё: политику, экономику, так называемую личную жизнь, культуру, информационную сферу. Православие – это система, которая для каждой сферы человеческой жизни имеет свои законы, очень часто радикально расходящиеся с законами демократии или рынка».

Почему православие в качестве национальной идеи РФ стало проблемой для Запада, покажет РЕН ТВ в новом документальном проекте «Сила в правде: русские».

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Источник: Пресс-секретарь Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям