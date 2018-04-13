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Учение подразделений ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь завершилось под Брестом

Совместное учение подразделений ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь завершилось под Брестом.

С успешным окончанием совместного учения российских и белорусских десантников  поздравил генеральный консул Российской Федерации  в городе Брест Игорь Конякин.

Основная фаза учений проходила  на территории Брестской области Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля. В течении четырех дней «крылатая пехота» двух стран  успешно  десантировалась   как воздушным, так и посадочным способом  из вертолетов Ми-8 ВВС Республики Беларусь в назначенные районы, совместно отработала  навыки ведения контр диверсионных действия по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований.

По его итогам  за отличную выучку и профессионализм было  награждено около 100 военнослужащих обеих стран.

В учениях задействовано более 600 человек личного состава и  около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе  вертолеты МИ-8  ВВС  и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Данное учение проводилось в соответствии с Планом Международной деятельности МО РФ на 2018 год.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

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Категория: Новости / В мире

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