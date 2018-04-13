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Совместное учение подразделений ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь завершилось под Брестом.

С успешным окончанием совместного учения российских и белорусских десантников поздравил генеральный консул Российской Федерации в городе Брест Игорь Конякин.

Основная фаза учений проходила на территории Брестской области Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля. В течении четырех дней «крылатая пехота» двух стран успешно десантировалась как воздушным, так и посадочным способом из вертолетов Ми-8 ВВС Республики Беларусь в назначенные районы, совместно отработала навыки ведения контр диверсионных действия по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований.

По его итогам за отличную выучку и профессионализм было награждено около 100 военнослужащих обеих стран.

В учениях задействовано более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты МИ-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Данное учение проводилось в соответствии с Планом Международной деятельности МО РФ на 2018 год.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации