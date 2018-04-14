В Минобороны сообщили подробности удара США по Сирии

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На сайте Минобороны РФ появилась информация, касающаяся комбинированного удара США, Великобритании и Франции по Сирии. В соответствии с официальным заявлением, по территории Сирийской Арабской Республики было выпущено более 100 крылатых ракет. Также в ударе были задействованы ракеты класса «воздух — земля», выпущенные силами французских, британских и американских ВВС.

Поводом для акта агрессии в отношении Сирии выступила информация о якобы примененном химическом оружии в Восточной Гуте. При этом президент США Дональд Трамп начал действовать, не дождавшись подтверждения от международных экспертов и в обход процедуры согласования с Конгрессом.

Источник: https://inforeactor.ru/146219-v-minoborony-soobshili-podrobnosti-udara-ssha-po-sirii?from=push&utm_source=push