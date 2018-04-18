Обманутые украинские моряки от Киева ответа не дождутся

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Украинские моряки пригрозили Петру Порошенко возвращением в Крым за жильем.

Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, как это обращение повлияет на ситуацию.

Группа офицеров ВМС Украины, которые в 2014 году покинули Крым, обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове, сообщает "Думская".

В открытом письме моряки отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор, пишут офицеры, руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами.

"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", — говорится в письме.

Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов выразил уверенность в том, что это обращение не повлияет на ситуацию.

"Проблема украинских моряков, оставивших служебное жилье в Крыму и не получивших адекватной замены, связана с общими проблемами украинской экономики. В бюджете просто нет средств на компенсацию подобных потерь. По большому счету, никакого ответа на свои обращения моряки просто не дождутся. К тому же информационное пространство Украины контролируется киевскими властями, поэтому очередное обращение очередных граждан, пусть даже и в погонах, по всей вероятности, останется без ответа", — сказал Сергей Козлов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Источник: https://ria.ru/radio/