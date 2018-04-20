США динамично вымывают саму суть ВТО

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Россия обратилась во Всемирную торговую организацию по поводу пошлин США на сталь и алюминий.

В эфире радио Sputnik экономист Никита Исаев проанализировал ситуацию.

Россия запросила через Всемирную торговую организацию консультации с США по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия, говорится в документе, опубликованном на сайте ВТО.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Москва может запросить компенсации. По его словам, среди компенсационных мер может быть, в частности, снижение США тарифов по другим видам российских товаров. Если консультации не приведут к решению вопроса, Москва получит возможность в будущем ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в торговле, уточнил собеседник агентства.

При этом источник в российской делегации при ВТО рассказал РИА Новости, что запрос на консультации не означает начала спора в рамках организации. "Это скорее обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО", – пояснил он.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия – 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. Вашингтон обосновал такие меры соображениями национальной безопасности. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

Россия назвала такое решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев скептически настроен по поводу исхода консультаций в рамках ВТО.

"Действительно, торговая война – на марше, а ВТО, как и ООН, прекращает быть площадкой для урегулирования споров. Понятно, что решения в пользу Москвы приняты не будут. И это в очередной раз докажет, что России необходимо выходить из ВТО. Поскольку организация дискредитирована не только своим отношением к России, но и основным патроном и спонсором – Соединенными Штатами Америки, которые в рамках логики America First (Америка прежде всего), провозглашенной Дональдом Трампом, своими протекционистскими мерами и торговыми войнами динамично вымывает всю суть Всемирной торговой организации, призванной обеспечивать мир в формате без границ, ради которого и создавалась ВТО. Де-факто эта организация не работает", – сказал Никита Исаев в эфире радио Sputnik.

Источник: https://ria.ru/radio/