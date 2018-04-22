Казахстанская учительница рассказала, как вышла замуж за своего ученика

/В мире/

Многие люди относятся с осуждением к той ситуации, когда женщина старше своего мужа. А если она еще была его учительницей? Но разве только французскому президенту можно жениться на своем педагоге? Казахстанская учительница Дана шокировала своих коллег, когда писала заявление на внеочередной отпуск в связи с предстоящей свадьбой со своим бывшим учеником.

Дана выросла в обычной сельской семье. Когда девушке исполнилось 24 года, она устроилась на работу в одну из престижных городских гимназий.

«Я была на седьмом небе от счастья. Это было в 2005 году, вовсю шли сокращения, зарплаты были низкие, но меня приняли. Видимо, я оказалась в нужное время в нужном месте. Я вела уроки информатики. На следующий год мне дали 10 класс, так как их классная ушла в декрет. Я очень любила свою работу и держалась за нее.

Во второй четверти пришел новенький, хоть и ему на тот момент было 16 лет, выглядел он на все 25. Накачанный, наглый и остроумный, он был красив как Дионис».

Женщина с каждым днем чувствовала, что он ей нравится не просто как ученик, и при каждом его появлении она терялась и краснела.

«Помню, как мне стали приходить мысли, а что, если бы я была бы просто его одноклассницей? Могло бы у нас что-то получиться? Мечтала, но сразу же отгоняла мысли прочь, я ведь его учитель, как так можно, это ведь безнравственно.

Но я поняла, что чувства взаимны, когда после 14 февраля он стал мне писать записки и оставлять мне подарки в виде плюшевых сердечек. Как-то Арсен напросился проводить меня, и очень настойчиво попросил дать попить ему воды. Когда мы зашли домой, он поцеловал меня в губы, по-настоящему, по-мужски, и сказал, что когда закончит школу, обязательно женится на мне».

Молодая учительница не знала, что делать - у нее был выпускной класс, в котором учился тот единственный, с кем бы она связала свою судьбу.

«Мне казалось, что после случая с поцелуем все смотрят на меня искоса, казалось, может, он поспорил, и что теперь Арсен хвастается направо и налево своим поступком. Но самое страшное было в том, что этого всего не было и он был предельно серьезен».

Дана вздохнула легко, когда Арсен, закончив благополучно одиннадцать классов, поступил в университет, девушка считала, что он забудет обо всем и влюбится в ровесницу.

«После окончания первого курса мои выпускники решили встретиться и позвали меня. Я всего-то была старше их на 8-9 лет. Там мы и встретились снова с Арсеном.

Он не отходил от меня в тот вечер ни на шаг, и бывшие одноклассники реагировали на это нормально, мне кажется, что все были в курсе того, что он все это время был влюблен в меня.

Вечер закончился, и он пошел меня провожать. Мы зашли ко мне и произошло все, о чем я мечтала последние три года нашего с ним знакомства. Он уже был совершеннолетним и уже не моим учеником, так что я дала волю чувствам. Такого у меня не было ни с одним мужчиной, он был просто великолепен».

Арсен и Дана встречались полгода, после чего решили пожениться.

«Конечно же все родственники, как мои, так и его, были очень удивлены. Были и противники нашего союза, особенно противостояли его родители. Но все разрешила его бабушка, которая при знакомстве со мной собрала всех и сказала, что она благословляет наш брак и никто не имеет права идти против ее слова. Может, это все неправильно, но глядя на наш счастливый брак и троих детей, никто не может уже осудить нас».

Журналист: Алия Абсеметова

Источник: https://www.nur.kz/1727861-kazahstanskaa-ucitelnica-rasskazala-kak-vysla-zamuz-za-svoego-ucenika.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=online_pusher