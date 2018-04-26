Тяжелобольного британского малыша Алфи отпустили домой к родителям

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Адвокат семьи Алфи Эванса рассказал, что тяжелобольного ребенка отпустили домой.

"Мы сегодня получили хорошие новости. Они собираются отпустить Алфи домой. Это первый шаг. Мы продолжаем бороться, и Алфи продолжает бороться!", - рассказал юрист РЕН ТВ.

Ранее апелляционный суд Британии вынес смертный приговор тяжелобольному ребенку. Итальянские врачи дали шанс родителям мальчика на выздоровление ребенка, но отпустить его из Великобритании не захотели, хотя об этом просил даже папа Римский.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-26/tyazhelobolnogo-britanskogo-malysha-alfi-otpustili-domoy-k-roditelyam