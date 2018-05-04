Вручение Нобеля по литературе отложили из-за секс-скандала

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Политолог о скандале в Нобелевском комитете: вся система оценки достижений человечества поставлена под угрозу...

Не время для чтений. Вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за секс-скандала. Заявление о переносе лауреатов на следующий год появилось на фоне кризиса, возникшего в Академии после разоблачений сексуальных домогательств #MeToo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию Академии. Осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, а его жена - один из членов Академии. В итоге произошел раскол внутри Комитета, вручающего премию по литературе. После начала кризиса только десять членов из 18 активно продолжают работу. Дело не только в секс-скандале, кризис в Комитете оказался гораздо серьезней частной истории, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Дело не только в сексуальных домогательствах, просто сексуальная составляющая активизирует ситуацию, потому что после США к этому еще внимательнее стали присматриваться в Европе. Но там ведь есть и обвинения, не знаю, насколько доказаны, в том, что этот человек заранее сообщал о том, кто будет лауреатом премии и, таким образом, наносил прямой вред деятельности Комитета. Беда ведь в том, что Нобелевский комитет - это не просто организация, выдающая какие-то премии, гранты, награды, это некий символ системы независимых, негосударственных оценок обществом достижений своих членов. И то, что сейчас премия по литературе отложена, она, как сообщается, будет вручена в следующем году вместе с премией за 2019 год, это доказывает, что вся система оценки достижений человечества поставлена под угрозу. Хотя это не повлияет на вручение премий в научной области, на премии в области защиты мира, но все равно, сами знаете, как бывает, любое сомнение в такой ситуации... жена Цезаря должна быть вне подозрений. А нобелевская система - это больше, чем жена Цезаря, и любые подозрения, даже по поводу одного направления, бьют по всей системе. Тем более что, к

Источник: Дирекция вещания на русском языке МИА «Россия сегодня»