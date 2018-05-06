Источник: Запад намерен заморозить офшоры Сержа Саргсяна и его окружения

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По словам председателя форума Армянских союзов Европы Ашота Григоряна, ему поступили предложения от ряда международных организаций по организации расследованию офшорных сделок экс-президента Армении.

Как сообщает "Российский Диалог", Запад после проведения расследования намерен заморозить счета бывшего главы Армении Сержа Саргсяна, а также всех приближенных к нему бизнесменов. По данным источников Telegram-канала "Баграмян 26", конечной целью действий Запада является возврат всех обнаруженных за границей финансовых средств обратно в Армению. Григорян попросил всех предпринимателей, пострадавших от коррупционных схем времен президентства Сержа Саргсяна, предоставить соответствующую информацию. По данным СМИ, самым ярким представителем ближайшего окружения экс-президента Армении является российский миллиардер Самвел Карапетян, якобы купивший "Электросети Армении" при помощи офшорных сделок. Ашот Григорян утверждает, что ранее эти же международные организации успешно заморозили офшорные счета президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на 22 млрд. долларов.

Источник: https://www.rusdialog.ru/world/